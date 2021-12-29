В доходном доме Сорокина нашли военный боеприпас времен ВОВ

Им оказался пустой корпус минометной мины калибра 81 мм, не представляющий опасности.

Во вторник, 8 февраля, стало известно, что в доходном доме Сорокина нашли боеприпас времен Великой отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Снаряд нашли в подвальном помещении во время ремонта исторического здания. Выехавшие на место взрывотехники установили, что это пустой корпус минометной мины калибра 81 мм, не представляющий опасности.

Ранее мы сообщали, что на стройплощадке детского сада нашли снаряд ВОВ в Новогорелово.

Фото: Piter.tv

