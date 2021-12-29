На стройплощадке детского сада нашли снаряд ВОВ в Новогорелово

В среду, 12 января, в Новогорелово на стройплощадке детского сада нашли снаряд времен ВОВ. Об этом сообщили в группе "Горелово Новогорелово" в социальной сети "Вконтакте".
Боеприпас нашли на действующей строительной площадке детского сада по адресу Красносельское шоссе дом 46. На место уже вызваны сапёры, работы на стройке приостановлены.
Ранее взрывотехники Петербурга нашли в квартире пьяного мужчины коллекцию боеприпасов времен ВОВ.
Фото: Вконтакте / Горелово Новогорелово
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