В дни ЧМ-2018 в Петербург приедут 400 000 болельщиков

В большинстве случаев, это будут туристы с семьями.

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга озвучил официальный прогноз по турпотоку в городе на дни ЧМ-2018. По мнению экспертов, посмотреть на футбол в Северную столицу приедут около 400 000 футбольных болельщиков. В эту цифру входят и внутренние туристы (граждане России), и приезжие из других стран. Впрочем, чиновники не исключают, что реальные показатели превысят их ожидания.

В Комитете по развитию туризма считают, что россияне и иностранцы будут приезжать в Петербург семьями. При этом одиночных футбольных фанатов и хулиганов в Смольном не считают целевой аудиторией Мундиаля в Санкт-Петербурге.

Ранее мы писали, что билет на "Аллегро" к ЧМ по футболу подешевеет на 25 процентов. Это сделано, в том числе, для привлечения туристов из Финляндии в Россию в дни футбольного первенства.

Фото: официальный сайт стадиона "Санкт-Петербург"