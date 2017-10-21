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Билет на "Аллегро" к ЧМ по футболу подешевеет на 25 процентов
Сегодня, 16:37
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lesjasap
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Билет на "Аллегро" к ЧМ по футболу подешевеет на 25 процентов

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Футбольные фанаты смогут дешевле добраться от Хельсинки до Петербурга.

Пресс-служба РЖД рассказал об удешевлении билетов на поезда Аллегро". Во время проведения Чемпионата мира по футболу добраться из Санкт-Петербурга до Финляндии и обратно пассажиры смогут на 25 процентов дешевле нынешней стоимости билетов.

Такое предложение будет действовать только несколько дней и на два рейса. Приобрести билеты на поезд желающие смогут 19 и 26 июня, а также 3,10 и 14 июля. Время выезда "Аллегро" из Хельсинки намечено на 10 часов утра и 15 часов дня. Благодаря такому расписанию болельщики успеют добраться на вечерние игры.

Уже известно, что стоимость билета во втором классе будет составлять 59 евро. Первый класс подешевеет до 104 евро.

Фото: Piter.tv

Теги: аллегро
Категории: Новости СПб

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