Билет на "Аллегро" к ЧМ по футболу подешевеет на 25 процентов

Футбольные фанаты смогут дешевле добраться от Хельсинки до Петербурга.

Пресс-служба РЖД рассказал об удешевлении билетов на поезда Аллегро". Во время проведения Чемпионата мира по футболу добраться из Санкт-Петербурга до Финляндии и обратно пассажиры смогут на 25 процентов дешевле нынешней стоимости билетов.

Такое предложение будет действовать только несколько дней и на два рейса. Приобрести билеты на поезд желающие смогут 19 и 26 июня, а также 3,10 и 14 июля. Время выезда "Аллегро" из Хельсинки намечено на 10 часов утра и 15 часов дня. Благодаря такому расписанию болельщики успеют добраться на вечерние игры.

Уже известно, что стоимость билета во втором классе будет составлять 59 евро. Первый класс подешевеет до 104 евро.

Фото: Piter.tv