В девятом сезоне шоу "Холостяк" на ТНТ будет два жениха

В этот раз участницам проекта также дадут возможность выбора.

Весной 2022 года на ТНТ стартует девятый сезон шоу "Холостяк". О новинках сезона рассказал директор телеканала Роман Петренко в беседе с изданием Starhit.

По словам Петренко, в этот раз в проекте будет два жениха. Таким образом, женщины также получат возможность выбора. Каждая из участниц сможет выбрать, с кем из двух главных героев будет выстраивать отношения.

Пока кандидатуры холостяков держаться в секрете. Однако пользователи интернета уже выразили свои предпочтения по этому поводу. Многие хотят видеть в роли героя проекта блогера Даву, певца Jony или актера Милоша Биковича. Кто-то мечтает, чтобы в шоу вернулся Егор Крид, который был холостяком в шестом сезоне.

Женихом в восьмом сезоне был Тимати. В прошлом году он расстался с Настей Решетовой после шести лет отношений. Победительницей проекта стала модель Катя Сафарова. Какое-то время пара была вместе, однако потом они разошлись. Екатерина с благодарностью вспоминает о реалити и времени, проведенном с артистом.

Ранее мы писали, что Павла Майкова "омолодили" на 15 лет в одном из эпизодов сериала "Контакт".

Фото: пресс-служба ТНТ