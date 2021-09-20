Павла Майкова "омолодили" на 15 лет в одном из эпизодов сериала "Контакт"

Это удалось сделать благодаря технологии DeepFake.

Продюсер сериала "Контакт" Максим Паршин в беседе с Piter.TV рассказал, как удалось омолодить Павла Майкова на 15 лет в одном из эпизодов проекта.

По словам Паршина, для этой цели привлекались специалисты, которые изучили весь творческий массив Майкова за последние 15 лет. В основу брался сериал "Бригада" и другие проекты актера, в которых он снимался в молодом возрасте.

Эта технология DeepFake. Когда на лицо человека с помощью нейросетей накладывают лицо другого человека или того же человека, как в нашем случае, но молодого. В нашем сериале в одном из эпизодов нужно было омолодить персонажа Павла Майкова, потому что он вспоминал события, которые происходили 15-20 лет назад. Для этого мы привлекли специалистов, которые взяли весь его большой творческий массив за последние 15 лет, "Бригаду" в основном, и еще другие сериалы, в которых он снимался в молодом возрасте. Нейросеть все это обработала через алгоритмы и наложила на его современное лицо. Таким образом, у нас возник эффект абсолютно молодого, юного Павла Майкова 2003 года. Все смогут наблюдать еще раз за этим чудом. Максим Паршин

От бывшего опера Глеба Барнашова ушла жена. Личную драму он гасит алкоголем, и за это его выгоняют из убойки в отдел по делам несовершеннолетних. Для Барнашова эта работа – кромешный ад. Он абсолютно не понимает современных детей, в особенности собственную дочь Юльку. Из всех трудных подростков для него она – самый трудный.

Премьера сериала "Контакт" состоялась на видеосервисе PREMIER 9 сентября. Чуть позже его покажут в эфире ТНТ. Этот проект стал режиссерским дебютом Евгения Стычкина. Кроме Павла Майкова и Равшаны Курковой в сериале сыграли Ирина Паутова, Максим Виторган, Алексей Лукин и другие актеры.

Видео: Piter.TV, YouTube / PREMIER