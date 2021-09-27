Павел Майков о режиссере Стычкине: "Это наш русский будущий Тарантино"

Этот проект стал дебютным для Стычкина как режиссера.

9 сентября на видеосервисе PREMIER состоялась премьера сериала "Контакт". В этом проекте актер Евгений Стычкин попробовал себя в новом амплуа – он выступил в качестве режиссера-постановщика. Главную роль сыграл Павел Майков. В беседе с Piter.TV он высоко оценил режиссерский талант Стычкина.

Это наш русский будущий Тарантино. Если Женька не сломается или его не сломает наша действительность. Если будет все хорошо, Женька будет крутым режиссером. Он знает, что он хочет, как он хочет, он добивается своего, он умеет быть дипломатом, где надо, где надо умеет подмяться, понимая, что это неважно. Короче он обладает всеми теми качествами, которыми должен обладать режиссер. Павел Майков

От бывшего опера Глеба Барнашова ушла жена. Личную драму он гасит алкоголем, и за это его выгоняют из убойки в отдел по делам несовершеннолетних. Для Барнашова эта работа – кромешный ад. Он абсолютно не понимает современных детей, в особенности собственную дочь Юльку. Из всех трудных подростков для него она – самый трудный.

Кроме Павла Майкова в сериале сыграли Равшана Куркова, Ирина Паутова, Максим Виторган, Алексей Лукин и другие актеры.

Ранее мы писали, что Павла Майкова "омолодили" на 15 лет в одном из эпизодов сериала "Контакт".

Видео: Piter.TV, YouTube / PREMIER