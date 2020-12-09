Множественные умы Евгения Стычкина: о чем новая комедия "Вне себя"?

18 ноября на видеоплатформе Premier стартовал показ остросюжетного детектива о психическом расстройстве, криминальных разборках и поиске себя. В главных ролях Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов.

В центре сюжета успешный финансист Дмитрий Озерецкий. На первый взгляд его жизни можно позавидовать: он много зарабатывает, живет в дорогой квартире и встречается с красивой начальницей. Но есть одна проблема. В его голове живут фантомы – призраки мертвой жены (Лядова) и ее мачо-любовника (Цыганов), покончившего с собой неудачника-стартапера, которому Дмитрий отказался когда-то помочь. Все это обогащается провалами в памяти и новыми сюжетными поворотами, в которые попадает герой.

Шоураннер и режиссер пилотной серии Александр Дулерайн: – Сериал получился нетипичным. Мы, конечно, вдохновлялись "Бойцовским Клубом", но психическое заболевание героя – это только завязка всей истории, "вершина айсберга". Не хочу спойлерить, но каждая новая серия будет запутывать зрителя больше предыдущей. Не зря мы добавляем к словосочетанию "Вне себя" фразу "о гениальном аферисте".

Сериал наполнен яркими персонажами. Свои роли блистательно исполнили Евгений Цыганов в образе усатого следователя из голливудских комедий, Елена Лядова, сыгравшая стервозную бывшую жену, Анна Котова-Дерябина в образе успешной карьеристки и возлюбленной Дмитрия, Елена Морозова – ироничный психотерапевт и многие другие.

Актриса Елена Морозова: – Так удачно совпало, что в этом году я получила красный диплом по специальности психолога. Я консультировалась у своих преподавателей, и, кстати, некоторые из них подтвердили, что люди с таким расстройством, как у Дмитрия на самом деле существуют. От того сниматься было еще интереснее.

Удастся ли герою Евгения Стычкина восстановить память, найти ответы на внутренние вопросы и стать снова "нормальным"? Узнать можно уже с 18 ноября на видеоплатформе Premier.

Приятного просмотра!

Фото: кадры из сериала "Вне себя"

Видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER

Автор: Сабина Зайнуллина