Петербургский дизайнер Настя Паутова создала эксклюзивные принты с кадрами из сериала "Контакт"

Премьера состоится на видеосервисе PREMIER 9 сентября.

Петербургский дизайнер Настя Паутова к выходу сериала "Контакт" создала эксклюзивную коллекцию футболок с принтами об отношениях отцов и детей. Премьера состоится на видеосервисе PREMIER 9 сентября и совсем скоро на телеканале ТНТ.

Первыми футболки примерили на себя исполнители главных ролей в сериале Павел Майков и Ирина Паутова. На принтах можно увидеть типичные картинки из жизни современных подростков и их родителей. Например, когда отец просит помочь залогиниться в соцсети, или дочка выбирает такой лук, в котором нельзя появляться на улице.

Сериал "Контакт" стал режиссерским дебютом Евгения Стычкина. От бывшего опера Глеба Барнашова ушла жена. Личную драму он гасит алкоголем, и за это его выгоняют из убойки в отдел по делам несовершеннолетних. Для Барнашова эта работа – кромешный ад. Он абсолютно не понимает современных детей, в особенности собственную дочь Юльку. Из всех трудных подростков для него она – самый трудный.

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Фото: пресс-служба ТНТ