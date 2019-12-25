Кирилл Нагиев и Дарья Мороз сыграют в Особняке на Дворцовой набережной

Стало известно, что в шоу "Вернувшиеся" роль пастора исполнит актер Кирилл Нагиев ("Холоп", "Марафон Желаний"), Дарья Мороз перевоплотится в Хелен Б (альтерэго Хелен Алвинг), а Алексей Карпенко, хореограф "Танцев" на ТНТ, сыграет Карла. Также в постановке задействованы Александр Шульгин, Валерия Шкирандо, Ксения Шундрина.
Кроме того, в Особняке появилось новое пространство – конторка, заполненная множеством предметов, за каждым из которых история Дома семьи Алвингов.
Премьерные показы в исполнении звездного состава стартуют 9 сентября.
"Вернувшиеся" – первая иммерсивная постановка Мигеля по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения". Премьера состоялась в 2016 году в Москве.
Ранее мы рассказывали про иммерсивный мистический балет "Превращение" в стенах на Дворцовой набережной, 20.
Фото: предоставлено организаторами
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