Кирилл Нагиев и Дарья Мороз сыграют в Особняке на Дворцовой набережной

В пространстве Особняк стартует новый театральный сезон.

Стало известно, что в шоу "Вернувшиеся" роль пастора исполнит актер Кирилл Нагиев ("Холоп", "Марафон Желаний"), Дарья Мороз перевоплотится в Хелен Б (альтерэго Хелен Алвинг), а Алексей Карпенко, хореограф "Танцев" на ТНТ, сыграет Карла. Также в постановке задействованы Александр Шульгин, Валерия Шкирандо, Ксения Шундрина.

Кроме того, в Особняке появилось новое пространство – конторка, заполненная множеством предметов, за каждым из которых история Дома семьи Алвингов.

Премьерные показы в исполнении звездного состава стартуют 9 сентября.

"Вернувшиеся" – первая иммерсивная постановка Мигеля по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения". Премьера состоялась в 2016 году в Москве.

Ранее мы рассказывали про иммерсивный мистический балет "Превращение" в стенах на Дворцовой набережной, 20.

Фото: предоставлено организаторами