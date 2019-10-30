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В Девяткино завёлся "снеговиковый маньяк"

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Неизвестный налепил небольших снеговиков на крышах машин.

В среду, 30 октября, стало известно, в Мурино появился "снеговиковый маньяк". Об этом местные жители сообщили в соцсетях. 

Как оказалась, неизвестный налепил небольших снеговиков на крышах машин. 

"Каждую снежную ночь он выходит на улицы, лепит снеговиков и оставляет их на крышах автомобилей. - Что бы это могло означать?"

—шутят горожане.

Местным жителям творчество неизвестного очень понравилось. Они отметили, что снеговикам не хватает морковок.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга рассказали об уборке снега зимой.

Видео: Девяткино LIVE/ Элина Баранова 

 

Теги: новости ленобласти, новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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