В Девяткино завёлся "снеговиковый маньяк"

В среду, 30 октября, стало известно, в Мурино появился "снеговиковый маньяк". Об этом местные жители сообщили в соцсетях.
Как оказалась, неизвестный налепил небольших снеговиков на крышах машин.
"Каждую снежную ночь он выходит на улицы, лепит снеговиков и оставляет их на крышах автомобилей. - Что бы это могло означать?"
—шутят горожане.
Местным жителям творчество неизвестного очень понравилось. Они отметили, что снеговикам не хватает морковок.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга рассказали об уборке снега зимой.
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