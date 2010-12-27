Власти Петербурга рассказали об уборке снега зимой

В Жилищном комитете сделали серьезные выводы и наметили план работ в этом году.

Глава Жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев рассказал об уборке снега предстоящей зимой. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Борщев заявил, что комитет проанализировал проблемы, возникшие с уборкой снега прошлой зимой, а также публикации СМИ и нарекания от горожан. После этого специалисты сделали серьезные выводы и наметили план работ в этом году. В частности, особое внимание будет уделено очистке кровель от снега и наледи, уборке внутриквартальных территорий и тротуаров.

Чиновник отметил, что Жилищный комитет со всеми подведомственными организациями готов к работе в зимний период и заверил, что город будет содержаться "на должном уровне".

Этой зимой в Петербурге от снега будут очищать 13,5 тысяч крыш, 5,5 тысяч из которых относятся к потенциально опасным. К очистке кровель привлекут 500 штатных рабочих. Также Смольный планирует привлечь от 800 до тысячи человек для очистки крыш в период сильных снегопадов.

Во дворах города в зимний период будет работать 6,8 тысяч дворников и 600 единиц техники. В городских общежитиях выделят более 500 мест для размещения приезжих дворников.

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Фото: Piter.TV