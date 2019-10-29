"Убирать будет Дед Мороз": как петербуржцы встретили первый снег

Петербуржцы переживают, что прошлогодняя история с уборкой снега повторится.

В Петербурге прошел первый снегопад, в городе выпало более 4 сантиметров снега. Снегопад стал поводом для радости петербуржцев всех возрастов.

Мы любители снежков и любители снега. А еще мы хотим, чтобы скорее сосульки были, мы их будем облизывать! Убирать их будет, наверное, Дед Мороз. Юра, Ян и Тимофей

По данным комитета по благоустройству, на улицы вышли 400 единиц техники и 900 дворников. Однако петербуржцы переживают, что прошлогодняя история повторится. Минувшая зима стала рекордно снежной: снегоплавильные пункты приняли более 3 млн кубометров снега. Люди попадали в больницы, убирали снег своими силами и выходили на пикеты.

У них всегда эти проблемы. Из-за того, что они воруют. На этой улице вообще не должно быть снега, но мы видим обратное, то им техники нету… Вообще эта улица отапливаться должна. житель Центрального района

Комитет по благоустройству подготовил интерактивную карту снегоуборочных работ. По данным синоптиков, эта зима будет не менее снежная, чем предыдущая. Администрация города проверила готовность к зимнему сезону.

Фото и видео: Piter.TV