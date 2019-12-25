В девяти районах Петербурга в четверг и пятницу пройдут испытания теплосетей

График отключения горячей воды можно уточнить на сайте ГУП "ТЭК".

В четверг и пятницу, 2 и 3 июля, петербургские теплоэнергетики проведут испытания трубопроводов в девяти районах города. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК".

В четверг испытания пройдут в Калининском, Колпинском, Василеостровском районах, в поселке Молодежный Курортного района и на котельной на Большой Морской улице в Центральном районе. В пятницу проверку пройдут теплосети Красносельского, Московского, Выборгского районов, а также Павловск и поселок Александровская в Пушкинском районе. График отключения горячей воды можно узнать на официальном сайте ГУП "ТЭК".

Специалисты отметили, что всего до сезона отопления в 16 районах города и трех районах области пройдет 263 гидравлических испытания, которые затронут порядка 4,7 тысяч сетей.

Ранее мы сообщали, что жителей Центрального района подключили к новому трубопроводу.

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