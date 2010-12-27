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В девяти районах Петербурга и области незаконно торговали спиртным
Сегодня, 17:15
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Rybka123
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В девяти районах Петербурга и области незаконно торговали спиртным

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Против хозяев точек и продавца были возбуждены дела об административном правонарушении.  

Полицейские выявили и пресекли торговлю алкоголем буз лецензии на территории сразу нескольких районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба МВД.

В управлении рассказали, что в ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции обнаружили точки, где торговали алкоголем без лицензии в шести районах города и трех районах области. Помимо этого, в магазине Петродворцового района незаконно продавали спиртное лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Против хозяев точек и продавца были возбуждены дела об административном правонарушении.  

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Фото: pixabay.com

Теги: гу мвд , продажа алкоголя
Категории: Лента новостей Новости СПб

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