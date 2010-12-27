В девяти районах Петербурга и области незаконно торговали спиртным

Против хозяев точек и продавца были возбуждены дела об административном правонарушении.

Полицейские выявили и пресекли торговлю алкоголем буз лецензии на территории сразу нескольких районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба МВД.

В управлении рассказали, что в ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции обнаружили точки, где торговали алкоголем без лицензии в шести районах города и трех районах области. Помимо этого, в магазине Петродворцового района незаконно продавали спиртное лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Против хозяев точек и продавца были возбуждены дела об административном правонарушении.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге у двоих музыкантов нашли наркотики

Фото: pixabay.com