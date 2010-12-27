В Петербурге у двоих музыкантов нашли наркотики

Против задержанных возбуждены уголовные дела.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали двоих музыкантов, подозреваемых в хранении и распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Как рассказали в органах, 2 ноября у одного из задержанных было обнаружена и изъята марихуана массой около 8 граммов. Против музыканта возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение наркотиков". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Через два дня полиция задержала 35-летнего вокалиста другой музыкальной группы, который организовал в съемной квартире конопляную ферму. На месте жительства мужчины было обнаружено и изъято 18 кустов конопли, приспособления для их культивации, а также высушенные части наркосодержащего растения общей массой около 800 граммов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



По данным СМИ одним из задержанных является 47-летний вокалист ансамбля "Ля-Минор", а второй вокалист группы "Железный ирокез".

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