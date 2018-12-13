На улице Орбели вспыхнул детский сад: видео

Загорелась обстановка на площади 10 квадратных метров.

Днем 27 мая в детском саду №112 на улице Орбели, 8, произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, загорелась обстановка на площади 10 квадратных метров. В сети появилось видео с места происшествия.

Специалисты рассказали, что причиной пожара стала плохая проводка. Огонь уничтожил шкаф, в котором находились постельные принадлежности.

Во время инцидента никто не пострадал. В этот момент пятеро воспитателей и 43 ребенка находились на прогулке.

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