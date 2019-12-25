На улице Подвойского вспыхнула проводка

Сначала возле дома произошел взрыв, а потом образовалась воронка.

В субботу, 8 мая, в Невском районе примерно в 11:10 утра жители дома на улице Подвойского услышали на улице хлопок, а затем увидели пламя и воронку. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Спасатели быстро потушили возгорание. Никто из жильцов и проходящих мимо горожан не пострадал. Правоохранители осмотрели территорию, где произошел взрыв, и выяснили, что причиной хлопка стало замыкание высоковольтного кабеля, который находился под землей. Сейчас на месте происшествия работают специалисты газовой службы и "Россетей".

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Салова сгорела половина ангара.

Фото: pixabay