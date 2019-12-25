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На улице Подвойского вспыхнула проводка
Сегодня, 15:56
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kraratau27

На улице Подвойского вспыхнула проводка

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Сначала возле дома произошел взрыв, а потом образовалась воронка.

В субботу, 8 мая, в Невском районе примерно в 11:10 утра жители дома на улице Подвойского услышали  на улице хлопок, а затем увидели пламя и воронку. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Спасатели быстро потушили возгорание. Никто из жильцов и проходящих мимо горожан не пострадал. Правоохранители осмотрели территорию, где произошел взрыв, и выяснили, что причиной хлопка стало замыкание высоковольтного кабеля, который находился под землей. Сейчас на месте происшествия работают специалисты газовой службы и "Россетей".

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Салова сгорела половина ангара. 

Фото: pixabay

 

Теги: замыкание, пожар, проводка, спб пожар, ул подвойского
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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