Из Колледжа телекоммуникаций эвакуировали 400 человек в первый учебный день

Студенты уже вернулись к занятиям.

В колледже в центре Петербурга утром 2-го сентября произошло замыкание в плафоне светильника. Спасатели выехали на вызов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в Колледже телекоммуникаций им. Э.Т. Кренкеля на набережной реки Мойки, 61. Как выяснилось, замыкание произошло в кабинете на четвертом этаже. О возгорании не сообщалось.

Из здания эвакуировали 360 студентов и 45 сотрудников колледжа. Никто не пострадал. Сейчас ребята смогли вернуться к занятиям.

Колледж работает при университете телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. Всего в новом учебном году в колледжи пошли 110 тыс. человек.

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