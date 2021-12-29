Более 50 спасателей тушили пожар в подвале на Пискаревском проспекте

Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня, 20 февраля, в Красногвардейском райoне произошел пожар. В подвале дома № 47/9 по Пискаревскому проспекту произошло электрическое замыкание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в диспетчерcкую часть в 19:40. Спустя 48 минут огонь потушили. В операции участвовало полсотни пожарных и 12 единиц спецтехники.

Информация о пострадавших уточняется. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Выборгском шоссе пожарные тушили торговый ларек.

Фото: Piter.tv