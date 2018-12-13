Горящий грузовик в Красном Селе тушили 5 пожарных

Известно, что площадь распространения огня была около двух квадратных метров.

В ночь на понедельник в Красном селе загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Как стало известно, пожар случился возле дома номер 6/1 по Стрельнинскому шоссе. О пожаре очевидцы сообщили дежурному в 04:44. На место выехала бригада из пяти спасателей. Огонь потушили в 05:04.

Информация о пострадавших не поступала. Известно, что площадь распространения огня была около двух квадратных метров.

Ранее мы писали об аварии в Приморском районе. Очевидцы заметили в плавающий в Петровском пруду легковой автомобиль, который, как выяснялось, принадлежал игроку "Зенита".

Фото: Piter.TV