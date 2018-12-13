Из Петровского пруда выловили золотую Audi волейболиста "Зенита"

На кузове автомобиля обнаружили дыры от пуль.

Из Петровского пруда в Петербурге выловили золотую Audi. Как позже выяснилось, иномарка принадлежит игроку волейбольного клуба "Зенит" Александру Волкову. Информация об утопленном автомобиле появилась в социальной сети "ВКонтакте".

Иномарку нашли утром 26 мая. На кузове автомобиля обнаружили отверстия от пуль. В салоне лежали тряпки с веществом бурого цвета.

Стоимость автомобиля оценивается примерно в 2 млн рублей. Волков получил Audi в подарок в 2012 году после победы на Олимпийских играх в Лондоне. Сумма ущерба пока не установлена.

Спортсмен попросил провести проверку. По факту случившегося ведется расследование.

Ранее мы писали, что иномарка сбила выходившего из трамвая 15-летнего петербуржца.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Instagram.com / volkov_alexander18