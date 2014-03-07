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В детском центре "Творческая семья" будет ремонт
Сегодня, 18:08
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kraratau27

В детском центре "Творческая семья" будет ремонт

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Губернатор города пообещал выделить средства на новое оборудование учреждения.

В досуговом центре "Творческая семья" сделают косметический ремонт. Организация получит дополнительное оборудование для занятий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Глава города поручил выделить средства из бюджета на модернизацию учреждения, которое создал известный режиссер Зиновий Корогодский. 

Центр развития детей находится на проспекте Обуховской обороны, 121. Здесь проводят уроки по сценическому искусству, танцам, дизайну одежды. В здании есть музыкальный класс, два театральных зала, помещения для занятий спортом, музыкой. 

Сегодня тут преподают различные дисциплины ученики Корогодского. С ДТЦ "Театральная семья" сотрудничают Российский государственный институт сценических искусств и театр Бориса Эйфмана. В центре проводятся творческие встречи, конкурсы и выставки. К апрелю этого года на площадке учреждения планируется открыть музейное пространство в память о Корогодском.

Ранее в Piter.tv сообщали, что семь университетов Петербурга вошли в число лучших вузов планеты.

Фото: pixabay

 

Теги: губернатор, дети, досуг, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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