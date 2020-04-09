В детской поликлинике Петроградского района после ремонта откроют бассейн

Ремонтные работы должны завершить в 2025 году.

В пятницу, 8 октября, в пресс-службе администрации Петроградского района сообщили, что по завершению капитального ремонта в детской поликлинике №19 откроется бассейн. Ремонтные работы запланированы с 2021 по 2025 года.

Работу разделили на два этапа: сначала будут отремонтированы боксы и кабинеты, заменен подвесной потолок и дверные проемы, приведены в порядок инженерные сети. Далее отремонтируют гардероб, санитарные комнаты, холл, регистратуру. Будет установлена удобная мебель, введена система электронной очереди, изменена логистика помещений.

Также введут в эксплуатацию бассейн, который простаивал последние 10 лет.

Ранее мы писали, что в Петербурге планируют отремонтировать 20 км трамвайных путей к июлю 2022 года.

Фото: pexels