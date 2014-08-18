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В Петербурге планируют отремонтировать 20 км трамвайных путей к июлю 2022 года
Сегодня, 9:10
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге планируют отремонтировать 20 км трамвайных путей к июлю 2022 года

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Ремонт должны провести на 13 адресах.

На совещании по вопросу реализации новой модели транспортного обслуживания населения в 2022 году вице-губернатор Максим Соколов заявил, что Петербург планируют сделать лидером по удобству общественного транспорта. В связи с этим проведут ряд мероприятий. 

Так, помимо прочего, к середине июля следующего года должны отремонтировать 20,1 км трамвайных путей на 13 адресах. Сейчас специалисты проводят благоустройство и асфальтирование отстойно-разворотных площадок, ремонт диспетчерских станций и устанавливают модульные станции.

Более того, в указанном году должны предоставить 773 автобуса большого класса, 1021 автобус среднего класса и семь автобусов малого класса.  В 2021 году специалисты должны оснастить 2106 остановок информационным оборудованием и стендами с информацией о движении общественного транспорта, в следующем – еще 1344.

Ранее мы писали, что в Петербурге пустят 50 новых автобусов "Волгабас".

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, ремонт трамвайных путей, трамвайные пути
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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zevidox
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