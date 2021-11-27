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В детской больнице им. Филатова ответили за "бардак"
Сегодня, 8:39
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В детской больнице им. Филатова ответили за "бардак"

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В администрации медицинского учреждения прокомментировали претензии по поводу антисанитарии в 12-м инфекционном отделении.

В детской больнице им. Филатова ответили на жалобы по плачевному состоянию палат в 12-м отделении. В администрации медицинского учреждения пояснили, что часть инфекционного блока уже вывели из эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе стационара порталу  78.ru 28 ноября. 

Пациенты пожаловались на облезлые стены в палатах, щели в дверях и окнах. Больные дети терпят холод, а мамы переживают за них.

Ремонт в отделении планируют провести  в 2022 году. Сейчас специалисты проводят экспертизу и готовят документы по проекту. 

Ранее на Piter.tv: главврач Филатовской больницы рассказала о росте детской заболеваемости в Петербурге.

Фото: Pixabay

Теги: антисанитария, больница филатова, дети, лечение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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