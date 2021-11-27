В детской больнице им. Филатова ответили за "бардак"

В администрации медицинского учреждения прокомментировали претензии по поводу антисанитарии в 12-м инфекционном отделении.

В детской больнице им. Филатова ответили на жалобы по плачевному состоянию палат в 12-м отделении. В администрации медицинского учреждения пояснили, что часть инфекционного блока уже вывели из эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе стационара порталу 78.ru 28 ноября.

Пациенты пожаловались на облезлые стены в палатах, щели в дверях и окнах. Больные дети терпят холод, а мамы переживают за них.

Ремонт в отделении планируют провести в 2022 году. Сейчас специалисты проводят экспертизу и готовят документы по проекту.

Ранее на Piter.tv: главврач Филатовской больницы рассказала о росте детской заболеваемости в Петербурге.

Фото: Pixabay