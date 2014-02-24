Главврач Филатовской больницы рассказала о росте детской заболеваемости в Петербурге

В Петербурге наблюдается рост инфекционной заболеваемости среди детей. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказала главный врач Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова Людмила Исанкина.
Рост связан не только с коронавирусной инфекцией, но и с инфекционной заболеваемостью вообще, которой стало больше.
Людмила Исанкина, главврач
Дети болеют гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом (вызывающий инфекции дыхательных путей), а также риновирусом. На данный момент в больнице работают 12 боксов.
Людмила Исанкина перечислила симптомы, при которых родителям следует вызывать врача: высокая температура, которую не сбить, лихорадка, одышка, спутанность сознания, чрезмерная сонливость и многократная рвота.
Фото: pexels
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