Главврач Филатовской больницы рассказала о росте детской заболеваемости в Петербурге

Это касается всех инфекционных заболеваний в принципе.

В Петербурге наблюдается рост инфекционной заболеваемости среди детей. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказала главный врач Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова Людмила Исанкина.

Рост связан не только с коронавирусной инфекцией, но и с инфекционной заболеваемостью вообще, которой стало больше. Людмила Исанкина, главврач

Дети болеют гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом (вызывающий инфекции дыхательных путей), а также риновирусом. На данный момент в больнице работают 12 боксов.

Людмила Исанкина перечислила симптомы, при которых родителям следует вызывать врача: высокая температура, которую не сбить, лихорадка, одышка, спутанность сознания, чрезмерная сонливость и многократная рвота.

Фото: pexels