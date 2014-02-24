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Главврач Филатовской больницы рассказала о росте детской заболеваемости в Петербурге
Сегодня, 13:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Главврач Филатовской больницы рассказала о росте детской заболеваемости в Петербурге

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Это касается всех инфекционных заболеваний в принципе.

В Петербурге наблюдается рост инфекционной заболеваемости среди детей. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказала главный врач Детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова Людмила Исанкина.

Рост связан не только с коронавирусной инфекцией, но и с инфекционной заболеваемостью вообще, которой стало больше.

Людмила Исанкина, главврач

Дети болеют гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом (вызывающий инфекции дыхательных путей), а также риновирусом. На данный момент в больнице работают 12 боксов.

Людмила Исанкина перечислила симптомы, при которых родителям следует вызывать врача: высокая температура, которую не сбить, лихорадка, одышка, спутанность сознания, чрезмерная сонливость и многократная рвота.

Фото: pexels

Теги: дети, инфекции
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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фетисова линда
Сегодня 13:41

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