В Петербурге заболеваемость коронавирусом среди детей выросла в три раза

По словам медика, у детей стала проявляться пневмония и некоторые даже попадают в реанимацию.

Главный детский инфекционный стационар Петербурга – детская городская клиническая больница № 5 – зафиксировал рост заболеваемости коронавирусом среди детей. По сравнению с летом, заболеваемость среди детей выросла в три раза. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала главврач Людмила Исанкина.

Если летом у нас находилось на лечении пациентов с диагнозом COVID-19 где-то порядка 40, то на сегодняшний день их 117. Людмила Исанкина, главврач

Также, по словам медика, у детей стала проявляться пневмония и некоторые даже попадают в реанимацию. За 2020 год через отделение реанимации в больнице №5 прошло 90 детей, за период с 1 января по 30 сентября этого года – 81 ребенок.

Накануне в Комздраве рассказали, сколько в Петербурге осталось коек для больных COVID-19.

Фото: Piter.tv