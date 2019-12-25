В детских садах Ленобласти началось формирование групп на следующий год

Подтверждение на зачисление проходит в удаленном формате.

Со среды, 15 апреля, детсады Ленинградской области начали комплектовать группы на предстоящий учебный год. Процедура проводится дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Родителям необходимо подать согласие на зачисление и посещение детского сада ребенком любым дистанционным способом в течение двух недель после того, как на их электронную почту будет выслано направление. Через некоторое время с мамой или папой свяжутся по телефону.

Личная явка строго запрещена в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Все документы можно будет донести позже. Кроме того, при отказе от места необходимо оповестить администрацию учреждения.

Группы продолжат формироваться до конца июля. Чтобы узнать подробную информацию, необходимо обратиться в районный комитет по образованию.

Ранее мы рассказали о том, что в школах и детсадах Выборгского района продолжают выдавать сухой паек для детей.

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