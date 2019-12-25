В две детские поликлиники Петроградки завезли новое медицинское оборудование

Восемь агрегатов закупили на средства районной администрации.

В двух детских поликлиниках Петроградского района появилось высокотехнологическое медицинское оборудование. Как рассказали в пресс-службе администрации района, восемь новейших агрегатов поставили в детское поликлиническое отделениие Городской поликлиники №3 и Детскую поликлинику №19.

Отмечается, что систему для ЛОР и терапевтических процедур, систему ультразвуковой визуализации, два офтальмологических рефрактометра, тренажер для разработки тазобедренных/коленных суставов, велоэргометр и щелевую офтальмологическую лампу закупили на средства администрации с софинансированием из федерального бюджета. Новое оборудование позволит диагностировать, лечить заболевания, а также реабилитировать маленьких пациентов при возникновении различных патологий.

Ранее Голикова объяснила, почему выступает против возврата к бюджетной медицине.

Фото: Пресс-служба администрации Петроградского района