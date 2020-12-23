В детсадах Петербурга будут подавать суфле и пудинги

В разработке нового меню приняли участие диетологи.

В среду, 3 февраля, в Смольном сообщили о создании нового меню по санитарным правилам, к участию в разработке которого пригласили диетологов.

Было сформировано шесть вариантов цикличных меню рационов горячего питания. Отмечается, что учитывался возраст детей, калорийность по приемам пищи и среднесуточный набор пищевой продукции. Диетологи расширили ассортимент блюд из рыбы, кроме того малышам будут подавать суфле и пудинги. Кроме того, количество свежих фруктов увеличили на 14%, а овощей – на 28%. Количество блюд с йодированной солью уменьшили на 50%, исключили жаренную и обжаренную птицу, рыбу, мясо и субпродукты. Также были исключены бутерброды с колбасой и отварные сосиски.

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Фото: Piter.TV