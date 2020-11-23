В Петербурге ввели в эксплуатацию еще три объекта образования

Два объекта разместили в Шушарах, еще один построили на территории ЖК "ArtLine в Приморском".

В Петербурге завершили строительство еще трех объектов образования: два детских сада, один из которых с отделением начальной школы, а также средняя образовательная школа. Работы проводились по линии инвестиционных социальных объектов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Школу построили в Шушарах, на Московском шоссе, 252. Здание рассчитано на 1550 мест. В школе оборудовали 62 класса, 2 бассейна, 3 спортивных зала, актовый зал на 580 мест, обеденный зал на 775 с пищеблоком. Также в школе есть медицинский блок со стоматологическим кабинетом и два лифта, один из которых приспособлен для детей с особенностями развития. На пришкольной территории благоустроили волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки и площадки для отдыха групп продленного дня.

Помимо этого в Шушарах на Новгородском проспекте появился детский сад на 415 мест. Детсад возвели в рекордные сроки: с мая по декабрь 2020 года. Отмечается, что это разноуровневое здание общей площадью около 10 тысяч квадратных метров с бассейном. В саду смогут заниматься 18 групп от ясельных до подготовительных по 25 человек каждая. Кроме того, здание оборудовано для маломобильных групп населения. На входах установлены пандусы, есть специальные лифты, санузлы, раздевалки и душевые.

На территории проекта "ArtLine в Приморском" ввели в эксплуатацию детский сад с отделением начальной школы, который рассчитан на 460 детей. Внутри здание поделили на два блока с комнатами для детского сада и кабинетами для начальной школы. В саду также есть бассейн, столовая, актовый и два спортивных зала, а также библиотека. Для воспитанников детсада и школьников оборудованы игровые зоны и площадки для занятий спортом.

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Фото: Портал "Строительный Петербург"