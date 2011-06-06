Дольщикам ЖК "Ломоносов" рассказали об этапах строительства трех корпусов

Встречи с дольщиками планируют проводить ежемесячно.

Заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский провел встречу с дольщиками ООО "Петрострой", которые купили квартиры в ЖК "Ломоносов". Готовность второго корпуса на данный момент составляет более 90%, сообщил портал "Строительный Петербург".

Также во встрече приняли участие гендиректор компании-застройщика Дмитрий Ипатов и депутат ЗакСа Михаил Барышников. По словам Ипатова, часть работ по энергоснабжению второго корпуса будет завершена уже через две недели. В двух других корпусах в ближайшие три месяца пообещали ускорить работы по строительству коробки. Дольщики обеспокоены тем, что работы не удастся завершить в срок, так как на стройке мало рабочих.

Барановский отметил, что объект уже признали проблемным. Ситуация находится под контролем вице-губернатора Николая Линченко.

Власти Петербурга поручили завершить строительство объектов ЖК до конца 2021 года. Речь идет о тех объектах, которые находятся в высокой степени готовности. Встречи с дольщиками планируют проводить ежемесячно.

Фото: vk.com/pstr_spb