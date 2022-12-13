В десятый пакет антироссийских санкций ЕС попали 3 банка

Ограничения коснулись вошли "Альфа-банка", "Росбанка" и "Тинькофф банка".

Новые санкции в отношении РФ со стороны Евросоюза затронули ещё 3 банка. Информация об этом указана в официальном документе с перечислением ограничений.

Речь идёт об "Альфа-банке", "Росбанке" и "Тинькофф банке". В ЕС полагают, что эти финансовые организации вовлечены в определённые секторы российской экономики, которые обеспечивают доходы правительства страны.

Также в список организаций, попавших под новые рестрикции, вошла Медиагруппа "Патриот".

Ранее Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие.

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