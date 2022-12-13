Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие

Глава Украины напомнил о необходимости Запада помогать ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что убеждал западных политических лидеров передать киевскому режиму дальнобойное оружие во время с воих рабочих визитов в Евросоюз, Великобританию и США. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на большой пресс-конференции с журналистами.

У многих государств даже тех, которые являются нашими стратегическими партнерами, существует видение, что предоставление ATACMS или такого мощного вооружения... означает, что Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы бить по России. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик пояснил, что табу на поставку Киеву дальнобойных ракет "уже снимается", а между союзниками создана "танковая коалиция". В Киеве считают, что партнеры уже начинают понимать важность создания "авиационной коалиции" в вопросе поддержки Украины.

Зеленский ушел от ответа на вопрос о самой серьезной ошибке за год.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph

