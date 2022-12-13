Зеленский ушел от ответа на вопрос о самой серьезной ошибке за год

Глава Украины напомнил о том, что Киев смог избежать фатальных просчетов в политике.

Украинский президент Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о самой серьезной ошибке за последний год проведения российской специальной военной операции и ведения на территории страны боевых действий. Соответствующий вопрос главе государства задал один из корреспондентов в ходе большой пресс-конференции. Политик пояснил, что является обычным человеком, поэтому ошибается ежедневно. Однако он уверен, что у его администрации получилось избежать фатальных для государства просчетов.

Я живой человек, я, наверное, ежедневно ошибаюсь, я уверен в этом. Главное, чтобы у меня, как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант конституции и гарант защиты государства, могу с вами его потерять. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph

