Зеленский ушел от ответа на вопрос о самой серьезной ошибке за год

Украинский президент Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о самой серьезной ошибке за последний год проведения российской специальной военной операции и ведения на территории страны боевых действий. Соответствующий вопрос главе государства задал один из корреспондентов в ходе большой пресс-конференции. Политик пояснил, что является обычным человеком, поэтому ошибается ежедневно. Однако он уверен, что у его администрации получилось избежать фатальных для государства просчетов.
Я живой человек, я, наверное, ежедневно ошибаюсь, я уверен в этом. Главное, чтобы у меня, как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант конституции и гарант защиты государства, могу с вами его потерять.
Владимир Зеленский, президент Украины
Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий.
Фото и видео: YouTube / The Telegraph
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все