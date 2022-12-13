Зеленский заявил, что разочаровался в людях, спасавшихся от боевых действий

Глава Украина рассказал о том, что многие жители уехали из Киева после 24 февраля 2022 года.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что разочаровался в тех людях, которые приняли решение спасаться от боевых действий. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на большой пресс-конференции с журналистами. Он пояснил, что говорит о согражданах, которые после начала регионального конфликта решили выехать за пределы страны.

Кто разочаровал: все те, кто уехали 24-го числа. Все те, кто выехали из Киева, кто выезжали из городов, сел, которые должны были управлять государством, охранять его, сражаться за него. Все эти люди меня разочаровали. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил, что только воюющая страна может предлагать мирные планы.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph