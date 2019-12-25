В десяти городах России запустили систему распознавания лиц

В десяти городах России компания NtechLab запустила систему распознавания лиц наподобие московской. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.
Названий городов компания не раскрывает — известно, что нововведение коснулось Нижнего Новгорода, где работать будут три тысячи камер на остановках, в общественных пространствах и домофонах.
Система позволяет отслеживать перемещения граждан благодаря их биометрическим данным. С её помощью станут искать преступников и штрафовать нарушителей карантина. В дальнейшем, считают власти, она поможет отслеживать загруженность общественного транспорта.
Ранее в ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на московских митингах.
Фото: pixabay.com
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