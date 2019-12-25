В десяти городах России запустили систему распознавания лиц

Названий городов компания не раскрывает.

В десяти городах России компания NtechLab запустила систему распознавания лиц наподобие московской. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.

Названий городов компания не раскрывает — известно, что нововведение коснулось Нижнего Новгорода, где работать будут три тысячи камер на остановках, в общественных пространствах и домофонах.

Система позволяет отслеживать перемещения граждан благодаря их биометрическим данным. С её помощью станут искать преступников и штрафовать нарушителей карантина. В дальнейшем, считают власти, она поможет отслеживать загруженность общественного транспорта.

Ранее в ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на московских митингах.

Фото: pixabay.com