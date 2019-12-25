В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на московских митингах

Согласованная акция протеста прошла 29 сентября 2019 года в Москве на площади Сахарова.

В Европейский суд по правам человека подали иск о массовом распознавании лиц на московских митингах. Это сделали бывший замминистра энергетики Владимир Милов и правозащитница Алена Попова. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По его словам, это первая подобная жалоба в практике ЕСПЧ. Подготовкой исковой документации занимается адвокат "Агоры" Кирилл Коротеев. вместе с адвокатом Валентиной Фроловой.

Согласованная акция протеста прошла 29 сентября 2019 года в Москве на площади Сахарова. Митингующие рассказывали, что на рамках металлоискателей были закреплены камеры видеонаблюдения. Авторы иска считают, что акцию можно считать первой, на которой применили систему распознавания лиц.

Ранее Немцов смог посмертно отсудить у Лужкова больше 12 тысяч евро в ЕСПЧ.