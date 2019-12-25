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В детском саду Тосно наградили победителей Всероссийского конкурса по пожарной безопаcности
Сегодня, 12:40
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lizapoluda

В детском саду Тосно наградили победителей Всероссийского конкурса по пожарной безопаcности

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Подарки получили воспитанники и воспитатели от сотрудников МЧС.

В среду, 16 сентября, воспитанники тосненского детского сада "Сказка" получили грамоты и подарки по результатам Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности "Неопалимая купина". Об этом сообщил 47channel.

Отметим, что мероприятие получило свое название в честь символа пожарных.

Кроме того, за просветительскую  работу с малышами по пожарной безопасности были награждены и педагоги.

Ранее мы рассказали о том, что родители в Ленобласти смогут задать вопросы о горячем питании школьников по горячей линии.

Фото: 47channel

Теги: детский сад, ленинградская область, мчс, тосно
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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