В деревнях Оранжерейка и Маслово заасфальтируют дороги

Специалисты также построят локальные очистные сооружения и новые автобусные остановки.

В среду, 18 января, стало известно, что во Всеволожском районе отремонтируют две дороги. Они проходят через через деревни Оранжерейка и Маслово в сторону Больших Порогов в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации области.

Так, порядка шести километров трасс заасфальтируют. Специалисты также построят локальные очистные сооружения и новые автобусные остановки. Кроме этого, установят освещение и тротуары. Обновленная трасса обеспечит подъезд к развивающимся территориям возле поселка имени Свердлова.

Ранее во Всеволожске и Кузьмолово обустроили "лазерные" зебры. Подсветка поможет водителям заметить приближение пешеходов за 200 метров.

Фото: Piter.tv

