В деревне Ям-Тесово повится фельдшерско-акушерский пункт

В 2022 году первичная медицинская помощь станет доступнее для жителей Лужского района.

В рамках государственной программы по комплексному развитию сельских территорий Ленобласти, в деревне Ям-Тесово Лужского района приступили к строительству фельдшерско-акушерского пункта. Сдать объект обязуются во второй половине 2022 года: тогда у жителей деревни появится квалифицированная и оперативная первичная медицинская помощь.

Пункт будет представлять из себя двухэтажное строение площадью около 600 квадратных метров и сможет принимать 20 пациентов в смену. Внутри будет место для кабинета врача, прививочной, смотровой и процедурной. Второй этаж будет жилым - там разместятся две просторные квартиры для медработников.

Стоимость пункта, согласно госконтракту, составит 51 миллион рублей.

Ранее в парк карет неотложной помощи Ленобласти поступили новые машины.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области и Pixabay