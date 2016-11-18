В парк карет неотложной помощи Ленобласти поступили новые машины

В поликлиники региона направили новые "неотложки".

Пресс-служба областного правительства опубликовала данные о первой партии новых машин, поступивших в поликлиники Ленобласти для работы бригад неотложной помощи. Автомобили "Лада Ларгус" улучшенной комплектации, предназначенные для обслуживания квартирных вызовов, поставлены в районные медучреждения первичного звена в рамках программы модернизации, объявленной ещё в 2020, но отложенной на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Первая партия новых "неотложек" включает в себя 30 автомобилей для Гатчинских поликлиник, 19 для поликлиник Выборгского района, 13 для поликлиник Всеволожска, и 11 для Приозерска. Следующие пополнения медицинских автопарков ожидаются в самое ближайшее время в других учреждениях первичного звена Ленобласти.

В данный момент новые автомобили проходят постановку на учет, на них наносится маркировка медицинских учреждений. Мигалок и сирен на машинах бригад неотложной медицинской помощи не устанавливают. Бригады неотложной помощи не служат заменой скорой медицинской помощи и обслуживают вызовы только на территории своей поликлиники, когда нет угрозы жизни и не требуется экстренная госпитализация.

Ранее Ленобласть объявила тендер на поставку партии автомобилей скорой помощи.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти