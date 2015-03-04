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На проспекте Энгельса в карете скорой помощи пациент разбил стекло
Сегодня, 11:56
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На проспекте Энгельса в карете скорой помощи пациент разбил стекло

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Был пойман находившийся в состоянии алкогольного опьянения, неработающий житель хостела на Большеохтинском проспекте.

Полицейские Выборгского района задержали пациента скорой помощи, который разбил стекло в автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Диспетчер службы скорой медицинской помощи рассказал правоохранителям о том, что у дома 5 по проспекту Энгельса в карете скорой помощи находится агрессивный пациент. Был пойман нетрезвый, неработающий житель хостела на Большеохтинском проспекте, разбивший рукой стекло правой передней двери машины скорой помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что грузчик разбил машину своего работодателя битой в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: агрессивный пациент, карета скорой медицинской помощи, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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