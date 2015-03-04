Грузчик разбил машину своего работодателя битой в Петербурге

Вспыльчивого грузчика доставили в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Задержан грузчик, напавший на своего работодателя с битой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 18 августа.

В полицию Калининского района 17 августа обратился 30-летний индивидуальный предприниматель с информацией о том, что у въезда на овощную базу на проспекте Непокоренных, 63, на него напали с битой и повредили автомобиль. Был задержан 39-летний грузчик, работающий у заявителя.

Мужчина подозревается в том, что в ходе внезапно возникшей ссоры он ударил кулаком в лицо своего работодателя и нанес несколько ударов ему битой по руке и плечу, а также повредил машину "Газель", разбив стекло и зеркало.

Вспыльчивого грузчика доставили в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV