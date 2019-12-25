Разыскивается налетчик на салон сотовой связи в Калининском районе

Всего неизвестный похитил порядка 7 тыс. рублей, после чего скрылся.

Полицейские Калининского района разыскивают налетчика на салон сотовой связи. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 1 июня правоохранителям поступила информация от 30-летнего директора организации, которая расположена в доме 2 по проспекту Непокоренных, о том, что в заведение ворвался мужчина с ножом и забрал денежные средства. Всего неизвестный похитил порядка 7 тыс. рублей, после чего скрылся.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее мы рассказывали о том, что в электричке "Петербург — Мга" у музыканта похитили гитару. Сумма причиненного ущерба составила 24 тыс. рублей. По подозрению задержали 53-летнего рецидивиста из Оренбургской области.

Фото: Piter.TV