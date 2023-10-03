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В электричке "Петербург — Мга" у музыканта похитили гитару

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Сумма причиненного ущерба составила 24 тыс. рублей.

Транспортные полицейские раскрыли кражу гитары в электричке "Петербург — Мга". Об этом сообщили в ЛУ МВД России на транспорте. 

В дежурную часть обратился 53-летний музыкант с просьбой оказать содействие в розыске его дорогостоящей гитары. Сумма причиненного ущерба составила 24 тыс. рублей. 

По подозрению задержали 53-летнего рецидивиста из Оренбургской области. Во время поездки потерпевший уснул, это заметил злоумышленник и забрал инструмент. Похищенное передадут владельцу. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково охранник магазина обокрал петербурженку на 100 тыс. рублей. 

Видео, фото: пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте

Теги: кража, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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