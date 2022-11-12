Смольный отчитался о ходе реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения

На текущий год планируется поставка 852 единиц оборудования, 759 из них уже введены в эксплуатацию.

В Петербурге продолжает реализовываться программа модернизации первичного звена здравоохранения, входящая в национальный проект "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению сегодня, 21 сентября.

На текущий год планируется поставка 852 единиц оборудования, 759 из них уже введены в эксплуатацию. Еще две отправлены в учреждения, в ближайшее время они будут запущены в работу. Больше новой медицинской техники оказалось в Невском, Фрунзенском и Василеостровском районах.

Кроме того, продолжается ремонт поликлиник – в 2023-м завершат работы на 38 объектах, отреставрированы из них 25.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге растет заболеваемость ОРВИ.

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга