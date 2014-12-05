Мурашко: более 850 медицинских объектов ввели в эксплуатацию в РФ в 2021 году

Глава Минздрава оценил темпы работы по модернизации первичного звена.

Глава российской системы здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что более 850 медицинских объектов ввели в эксплуатацию в РФ в 2021 году. Соответствующей информацией чиновник поделился в рамках выступления на церемонии открытия ряда профильных объектов по регионам страны. Он уточнил, что в рамках модернизации первичного звена медицинской инфраструктуры также проведены ремонтные работы более чем на 1, 1 тысяче объектов.

Созданы и введены в эксплуатацию 854 новых объекта и отремонтированы, капитальные ремонты проведены более чем в 1,1 тыс. объектах медицинской инфраструктуры. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Эксперт напомнил, что в 2021 году было поставлено 38 тысяч единиц медицинского оборудования. Этот показатель на 40% превышает ранее запланированный уровень поставок. По данным Мурашко, опережение графика стало возможным из-за поставок отечественного оборудования и снижения цен в результате конкурсных процедур. За пандемию ковида в России появилось 77 новых инфекционных стационаров, в общем количестве там могут разместиться 11,6 пациентов.

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Фото и видео: Kremlin.ru