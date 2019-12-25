Ленобласть объявила тендер на поставку партии автомобилей скорой помощи

На приобретение 33 машин выделено 180 млн рублей.

Ленинградская область объявила тендер на поставку партии автомобилей скорой медицинской помощи. Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа региона.

По итогам аукциона закупки предполагается определить поставщика машин.

Всего область планирует приобрести 33 автомобиля. На это выделено 180,05 млн рублей.

В комплектации каждой машины, как отмечается в документации, должны быть, в частности, дефибриллятор, трехканальный электрокардиограф, портативный аппарат вспомогательной искусственной вентиляции легких.

Предполагается, что автомобили будут поставлены в регион в течение 90 дней после подписания соответствующего контракта.

Заявки от дилеров, желающих принять участие в аукционе, принимают до 27 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Красногвардейском районе будет построен автобусный парк на 400 электробусов.

Фото: auto-plant.ru